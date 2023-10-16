حافلات نقل الركاب تربط 200 مدينة عبر 3400 رحلة أسبوعيًا

دشنت الهيئة العامة للنقل خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن السعودية والتي ستربط 200 مدينة ومحافظة داخل السعودية عبر 3400 رحلة أسبوعيًا، من خلال3 تحالفات عالمية ستعمل في 3 مناطق امتياز.

حافلات نقل الركاب

وقالت الهيئة إن المشروع الجديد من المستهدف أن يخدم 6 ملايين راكب سنويًا كبداية لعهد جديد من خدمات النقل التي ستربط مدن المملكة بخدمات نقل آمنة ومريحة وسهلة، لاستكمال الخدمات التي بدأت منذ 1979م. وأشارت الهيئة إلى أن المشروع يضم أسطولًا جديدًا من الحافلات المجهزة بأحدث المتطلبات.

أول اسـتثمار أجنبـي

وخلال الافتتاح أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن مشروع تشغيل خدمات النقل بالحافلات بين المدن يعد أول اسـتثمار أجنبـي فـي هذا المسار، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن المشروع سيسهم فــي خلــق أكثــر مــن 35 ألــف وظيفــة مباشــرة وغيــر مباشــرة، ويضــيف للنــاتج المحلــي الإجمــالي 3.2 مليارات ريال.

3 مناطق تشغيل

وقد حصلت شركة “درب الوطن” على الامتياز الشمالي للنقل بين المدن بالحافلات وستقدّم 124 رحلة يومية في أكثر 75 مدينة ومحافظة عبر 26 مسارًا، بينما حصلت شركة “نورث وست باص” على الامتياز الشمالي الغربي وستقدّم 190 رحلة يومية في أكثر من 70 مدينة ومحافظة عبر 23 مسارًا، والشركة الثالثة “سات” ستقدم 178 رحلة يومية في منطقة الامتياز الجنوبي لربط أكثر من 80 مدينة ومحافظة عبر 27 مسارًا، كما يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال موقع الهيئة العامة للنقل لمعرفة آلية حجز الرحلات ونحوها.