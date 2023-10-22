حالات تأثير العمالة المنزلية على معاش الضمان الاجتماعي

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الحالات التي يتأثر فيها معاش الضمان الاجتماعي بسبب وجود عدد كبير من العمالة المنزلية.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا حول تأثير العمالة المنزلية على المعاش الضماني وردت بالقول: يتأثر استحقاق المعاش بوجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية.
يذكر أنه يسمح للمواطنين ومن في حكمهم اصدار تأشيرات العمالة المنزلية وفق القدرة المالية، على ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 24 سنة لـ الأعزب/العزباء.
وفي حالة تأشيرة العمالة الأولى يكتفى بالتعريف بالراتب مع رصيد بنكي يصل 40 ألف ريال وفي حالة التأشيرة الثانية يجب ألا يقل راتب المواطن عن 7,000 ريال مع رصيد بنكي يصل 60 ألف ريال، وفي حالة الرغبة في الحصول على تأشيرة ثالثة يشترط أن يكون الراتب لا يقل عن 25,000 ريال مع رصيد مستند بنكي يصل إلى 200 ألف ريال.
كما يسمح بإصدار التأشيرة البديلة في حال كان خروج العامل/ة خروج نهائي خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم (3 شهور) من دخول العامل لأول مرة، على أن تكون المهنة من إحدى المهن التالية: