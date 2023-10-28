حالة الطقس: أمطار غزيرة ورياح هابطة حتى الثلاثاء

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة أن تشهد العديد من مناطق المملكة هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح هابطة حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار المركز إلى أن مدن جيزان، بيش، الدرب، صبيا، أبو عريش، أحد المسارحة، فرسان، في منطقة جازان ستتأثر بأمطار ورياح هابطة وكذلك مدن بارق، محايل، المجاردة، البرك أبها، خميس مشيط، النماص، تنومة، بلقرن، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، أحد رفيدة، الربوعة، الحرجة، الأمواه، طريب، رجال ألمع في منطقة عسير.
أما في الباحة فتشمل كلًا من الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد، القرى وفي منطقة مكة المكرمة ستشمل الليث، أضم، العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة، ميسان، القنفذة، جدة ورابغ، الخرمة، تربة، رنية، الموية والعرضيات .
وفي المدينة المنورة تشمل الحالة المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر، خيبر، الحناكية، العلا، ينبع كما تشمل حائل، الغزالة، الشملي، الحائط، الشنان، بقعاء، سميراء في منطقة حائل وتبوك، تيماء، حقل، أملج، الوجه، ضباء في منطقة تبوك وسكاكا، دومة الجندل، طبرجل، القريات في الجوف ورفحاء، العويقلية، عرعر، طريف في الحدود الشمالية وبريدة، عنيزة، البكيرية، الاسياح، راس الخبراء، عقلة الصقور، البدائع، الرس، في منطقة القصيم.
أما في منطقة الرياض فمن المتوقع أن تشمل الحالة عفيف، الدوادمي، القويعية، الزلفي، الغاط، شقراء، المجمعة إضافة إلى نجران، بدر الجنوب، حبونا في منطقة نجران.
وقال المركز إن الظواهر المتوقعة تتمثل فيما يلي: