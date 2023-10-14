حالة ذعر بين سكان أوروبا بسبب بق الفراش

سلطت الصحافة في أوروبا، الضوء على قصص وروايات مختلفة عن تلك التي ترسمها عناوين الصحف الشعبية المثيرة للجدل وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعرض صور مراتب وأثاث موبوءة ملقاة في الأزقة والشوارع بسبب حشرة بق الفراش التي انتشرت في فرنسا ثم بريطانيا.

بق الفراش

ونقلت شبكة “سي إن إن” البريطانية، عن علماء الحشرات والمسافرين، قولهم “إن الواقع أكثر دقة بعض الشيء، ففي حين أن بق الفراش موجود بالطبع، ومن المحتمل جدًا أن يعود إلى الظهور في المدن السياحية مثل باريس، إلا أن الحديث عنه يبدو أمرًا مبالغًا فيه بشكل كبير”.

وقال زاك ديفريز، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد لـCNN Travel: “أتوقع انتشار حشرة بق الفراش، في ذلك الوقت بسبب فعاليات أسبوع الموضة، والذي تم خلاله تداول صور لتلك الحشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

حشرات الفراش تهدد السفر نحو أوروبا

وأضاف: “بق الفراش، يجذب انتباه الناس أكثر من أي آفة أخرى، لذلك يجذب انتباه وسائل الإعلام للحديث عنه بشكل مبالغ فيه”.

وقال ديفريز أيضًا إنه لن ينصح المسافرين بإلغاء رحلاتهم إلى أوروبا أو إلى أي مكان آخر بسبب بق الفراش. ومع ذلك، يمكن للمسافرين استخدام أحدث البيانات المتاحة بشأن المناطق المحيطة بهم المليئة ببق الفراش.

أسبوع الموضة في باريس

وأشارت التقارير إلى أن بق الفراش بدأ بالظهور خلال أسبوع الموضة في باريس، في الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، مع ظهور بعض مقاطع الفيديو للحشرات التي تزحف في وسائل النقل العام. ثم بدأ عشاق الموضة المذعورون في المدينة بتوثيق مخاوفهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما بدأت وسائل الإعلام الرئيسية في التقاط الصور ونشرها أيضًا.

وسرعان ما تدخل المسؤولون في باريس، ووعدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحشرة اللادغة، وكما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، تعهد حزب النهضة التابع للرئيس إيمانويل ماكرون في 3 أكتوبر/تشرين الأول بطرح مشروع قانون لمكافحة آفة بق الفراش.

كيفية التخلص منها

وكتب نائب عمدة باريس إيمانويل غريغوار عبر موقع إكس، في 29 سبتمبر/أيلول، “في مواجهة غزو بق الفراش، هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير منسقة تجمع بين السلطات الصحية والمجتمعات المحلية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لمنع المخاطر والتصرف بفعالية”.

يمكن السيطرة على مشكلة البق حيث يتطلب عادًة ما يسمى بنهج “الإدارة المتكاملة للآفات“ ويجمع هذا بين التقنيات التي تشكل أقل المخاطر على صحتك والبيئة.