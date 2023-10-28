حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جاهزية الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية، استعداداً للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تمر بها المنطقة.

14 فرقة إسعافية

وأوضح مساعد مدير عام فرع الهيئة للشؤون الفنية نزال بن فرحان السليمان أنه تم رفع الجاهزية لـ 14 فرقة إسعافية وفرقتي عناية، إضافة إلى تجهيز فرق دعم، وذلك وفق ما يتطلبه الموقف تحسباً لأي طارئ من شأنه وقوع إصابات خطرة أو حوادث لا قدر الله.

أهمية توخي الحذر

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الحيطة والحذر، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول، وتجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة منعاً للانزلاق، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه.

وتشهد العديد من المناطق، منها الجوف والباحة حالة مطرية غزيرة وهطول أمطار وجريان للسيول.

كما أعلن المركز الوطني للأرصاد بداية تكوّن السحب الممطرة على جنوب محافظة جدة.

أمطار وسيول البهيتة بالسيل الكبير .

رصد @khaa189 pic.twitter.com/asQOjpxW4g — فريق عواصف الغربية (@3wa9f1) October 28, 2023

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالي، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

أمطار وسيول وبرد

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.