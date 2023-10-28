مصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض خلال أسبوع.. ضبط 17260 مخالفًا بينهم 24 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق مساء اليوم الفتح يُكرر أطول سلسلة انتصارات
رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جاهزية الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية، استعداداً للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تمر بها المنطقة.
وأوضح مساعد مدير عام فرع الهيئة للشؤون الفنية نزال بن فرحان السليمان أنه تم رفع الجاهزية لـ 14 فرقة إسعافية وفرقتي عناية، إضافة إلى تجهيز فرق دعم، وذلك وفق ما يتطلبه الموقف تحسباً لأي طارئ من شأنه وقوع إصابات خطرة أو حوادث لا قدر الله.
سيل وادي #ضيان محافظة #المخواة تهامة #الباحه_الان pic.twitter.com/7I8TlQeDQd
— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) October 28, 2023
ودعا المواطنين والمقيمين إلى الحيطة والحذر، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول، وتجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة منعاً للانزلاق، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه.
وتشهد العديد من المناطق، منها الجوف والباحة حالة مطرية غزيرة وهطول أمطار وجريان للسيول.
كما أعلن المركز الوطني للأرصاد بداية تكوّن السحب الممطرة على جنوب محافظة جدة.
أمطار وسيول البهيتة بالسيل الكبير .
رصد @khaa189 pic.twitter.com/asQOjpxW4g
— فريق عواصف الغربية (@3wa9f1) October 28, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالي، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.
وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.
كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.
امطار #بني_ظبيان #الباحه_الان
من خالد الغامدي pic.twitter.com/goqjqGjc8z
— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) October 28, 2023