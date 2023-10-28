Icon

مصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر Icon حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب Icon نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر Icon باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض Icon خلال أسبوع.. ضبط 17260 مخالفًا بينهم 24 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف Icon النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض Icon رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر Icon الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة Icon فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق مساء اليوم Icon الفتح يُكرر أطول سلسلة انتصارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الهلال الأحمر ناشد الجميع توخي الحذر

حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جاهزية الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية، استعداداً للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تمر بها المنطقة.

14 فرقة إسعافية

وأوضح مساعد مدير عام فرع الهيئة للشؤون الفنية نزال بن فرحان السليمان أنه تم رفع الجاهزية لـ 14 فرقة إسعافية وفرقتي عناية، إضافة إلى تجهيز فرق دعم، وذلك وفق ما يتطلبه الموقف تحسباً لأي طارئ من شأنه وقوع إصابات خطرة أو حوادث لا قدر الله.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن يذكر بالمعايير الجديدة: استعملوا حاسبة الدعم

حساب المواطن يذكر بالمعايير الجديدة: استعملوا حاسبة الدعم

طريقة الاعتراض على المقابل المالي الإضافي عبر منصة مركبتي

طريقة الاعتراض على المقابل المالي الإضافي عبر منصة مركبتي

أهمية توخي الحذر

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الحيطة والحذر، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول، وتجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة منعاً للانزلاق، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه.

وتشهد العديد من المناطق، منها الجوف والباحة حالة مطرية غزيرة وهطول أمطار وجريان للسيول.

كما أعلن المركز الوطني للأرصاد بداية تكوّن السحب الممطرة على جنوب محافظة جدة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالي، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

أمطار وسيول وبرد

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف
لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس الكوري في الرياض
السعودية اليوم

لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس...

السعودية اليوم
لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25 عامًا من العمل في مزرعته
السعودية اليوم

لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25...

السعودية اليوم
الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م
حصاد اليوم

الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف...

حصاد اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني
السعودية اليوم

موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات...

الرياضة
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك

الرياضة