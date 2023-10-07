حبل وكيس للإيقاع بثعبان ضخم على ظهر شاحنة

وثق مقطع فيديو لحظة الإمساك بثعبان ضخم ظهر فجأة على ظهر شاحنة كبيرة في إحدى ولايات الهند.

ونشرت ولاية أوتار براديش الهندية، مقطع فيديو يوثق عملية الإمساك بالثعبان الضخم الذي تسلل إلى مقدمة الشاحنة وأثار الذعر في المنطقة لكن أحد رجال الأمن تمكن من الإيقاع به مستخدمًا حبلًا وكيسًا من القماش لوضعه فيه.

يذكر أن هناك فئة من سكان الهند لا يقتلون الأفاعي أو الثعابين بل يتم عمل مهرجان سنوي لها باسم مهرجان الأفاعي أو ناغا بانشامي، وهو عيد مخصص منذ مئات السنين لتكريم الـ ناغا وتعني الأفاعي باللغة السنسكريتية.