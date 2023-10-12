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 مع مصرف الإنماء لتمويل رأس المال العامل

حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة وطني للحديد والصلب “حديد وطني”، اليوم الخميس، تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء بقيمة 25 مليون ريال.

تاريخ الحصول على التمويل

وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول” إن تاريخ الحصول على التمويل 27 سبتمبر 2023 وتم اكتمال التوقيعات والإجراءات بنهاية يوم 11 أكتوبر 2023، وتنتهي مدته في 30 أغسطس 2024.

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الغرض من التسهيلات

وأضافت أن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل وقدمت ضمانات لاتفاقية التسهيلات عبارة عن سند لأمر بقيمتها لصالح البنك.

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