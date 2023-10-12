حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال

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أعلنت شركة وطني للحديد والصلب “حديد وطني”، اليوم الخميس، تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء بقيمة 25 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول” إن تاريخ الحصول على التمويل 27 سبتمبر 2023 وتم اكتمال التوقيعات والإجراءات بنهاية يوم 11 أكتوبر 2023، وتنتهي مدته في 30 أغسطس 2024.
وأضافت أن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل وقدمت ضمانات لاتفاقية التسهيلات عبارة عن سند لأمر بقيمتها لصالح البنك.