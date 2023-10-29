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حديقة السويدي تفتح أبوابها اليوم والتذاكر مجانية

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
حديقة السويدي تفتح أبوابها اليوم والتذاكر مجانية
المواطن - فريق التحرير

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تفتح حديقة السويدي اليوم الأحد أبوابها لكلّ زوَّارها، فيما دعا موسم الرياض لحضور فعالياتها المختلفة وحجز التذاكر مجانًا.

وقال موسم الرياض عبر منصة إكس: “لا تفوَّتوا عليكم الفعاليات المختلفة والثقافات المتنوَّعة واستمتعوا معنا.. احجزوا تذاكركم مجانًا من الموقع هنا“.

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وتأتي حديقة السويدي لتكون فرصة لكل محبِّي الثقافات المختلفة بفعاليات وُصفت بأنها “رهيبة” تم تجهيزها خصيصًا للحديقة التي تأتي بنسخة مطورة عن المواسم السابقة.

موسم الرياض

وتتجه أنظار العالم، تزامنًا مع افتتاح “موسم الرياض” في نسخته الرابعة 2023 صوب العاصمة الرياض التي شهدت أمس في حفل الافتتاح النزال التاريخي الكبير بين بطل العالم للوزن الثقيل تايسون فيوري، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل “فرانسيس أنجانو”.

يذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية المهمة كل عام، وبات يستقطب العديد من الزوار والسياح من كافة دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10- 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.

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