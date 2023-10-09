حد الإعفاء من التناقص في حساب المواطن

تضمنت محددات حساب المواطن الجديدة التي تم إقرارها أمس تعديل حد الإعفاء من التناقص بناء على تعديل الحد الأعلى للدعم وحد الدخل المانع.

حد الإعفاء

والمعروف أن حد الإعفاء من التناقص هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة يبدأ التناقص في مقدار الدعم الكامل، مثلًا لو كان لدينا أسرة مكونة من أب و2 تابعين فوق 18 عامًا و3 تابعين أقل من 18 عامًا ودخل الأسرة 10000 ريال (أقل من حد التناقص) فإن الدعم التقديري يصل إلى 2088 ريالًا، لكن لو فرضنا أن دخل الأسرة يساوي 13 ألف ريال شهريًا فإن مبلغ الدعم التقديري هو 1946 ريالًا.

وبحسب حاسبة حساب المواطن التقديرية فإن حد الإعفاء للأسرة في المثال السابق هو 12499 ريالًا.

حد الدخل المانع

أما حد الدخل المانع فهو الحد الذي إذا تجاوزه دخل الأسرة لا يتم صرف دعم حساب المواطن لها ووفق التعديلات الجديدة فقد تم تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا ).

وفي المثال السابق أيضًا فإن حد الدخل المانع من الحصول على الدعم هو 19884 ريالًا شهريًا.

موعد حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم إيداع مخصص الدفعة 71 من الدعم في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح يوم غد الثلاثاء ويستفيد بالدعم كل من صدرت لهم نتائج الأهلية.