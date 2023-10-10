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إحباط تهريب القات والأقراص الممنوعة في عسير وتبوك

حرس الحدود ومكافحة المخدرات بالمرصاد للمهربين

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
حرس الحدود ومكافحة المخدرات بالمرصاد للمهربين
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب 84 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الأقراص الممنوعة

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الهندية بمحافظة ضباء في منطقة تبوك لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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