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حرس الحدود يحبط تهريب 29 طن قات و421 كجم من الحشيش 

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
حرس الحدود يحبط تهريب 29 طن قات و421 كجم من الحشيش 
المواطن - فريق التحرير

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تمكن أبطال حرس الحدود من إحباط محاولات تهريب 29 طنًا من نبات القات المخدر و421 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

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جهود حرس الحدود

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والشرقية ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب (29) طنًا من نبات القات المخدر و(421) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(108,422) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على المشاركين في تهريبها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

حرس الحدود الحشيش 

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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