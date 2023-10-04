حرس الحدود يحبط تهريب 29 طن قات و421 كجم من الحشيش 

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تمكن أبطال حرس الحدود من إحباط محاولات تهريب 29 طنًا من نبات القات المخدر و421 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والشرقية ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب (29) طنًا من نبات القات المخدر و(421) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(108,422) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على المشاركين في تهريبها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
حربنا على المخدرات واجب ديني ووطني لحماية المجتمع ووقايته من آثارها.#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهمpic.twitter.com/Ae8SCFsQH5
— حرس الحدود السعودي (@BG994) October 4, 2023