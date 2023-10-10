حرمان النصر من مشاركة سلطان الغنام في 4 مباريات

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف اللاعب سلطان الغنام نجم نادي النصر 4 مباريات.

سبب الإيقاف

وجاء القرار بسبب تلفظ اللاعب بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني في مباراة أبها التي أُقيمت يوم الجمعة الماضية في تاسع جولات دوري روشن، وانتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكان الغنام جدد عقده مع النصر مؤخرًا حتى عام 2028.