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انهيار الواجهة الرئيسية للمبنى

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية بمصر وسقوط مصابين

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ صباحاً
حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية بمصر وسقوط مصابين
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وسائل إعلام مصرية، صباح اليوم الاثنين، أن 30 شخصاً أصيبوا وتم نقلهم للمستشفيات من جراء الحريق الذي اندلع في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، الذي تمت السيطرة عليه.

واندلع الحريق الذي لم يُعرَف مصدره على الفور، في مقر مديرية الأمن قبل الفجر بدقائق.

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حريق يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى المتعددة، كما أسفرت عن انهيار الواجهة الرئيسية للمبنى.

ودفعت الحماية المدنية بالعشرات من سيارات الإطفاء في محاولة لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق، كما تدخلت الوحدات التابعة للقوات المسلحة في الإسماعيلية في عملية الإطفاء والإنقاذ والإغاثة.

الاستعانة بسيارات الحماية المدنية

وتمت الاستعانة بسيارات الحماية المدنية التابعة لهيئة قناة السويس والمحافظات المجاورة في محاولة للسيطرة على الحريق، فيما دفعت وزارة الصحة بالعديد من سيارات الإسعاف والأطقم الطبية إلى محيط الحريق، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

ووثقت مقاطع فيديو مشاهد لإجلاء عدد من المجندين بعد أن حاصرتهم ألسنة اللهب داخل المبنى.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات.

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