انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 222.35 ريال حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية بمصر وسقوط مصابين أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى شركة النهدي وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال الدلافين تموت على ضفاف نهر الأمازون وسط موجة جفاف تاريخية حجم ثروة تايلور سويفت يفوق اقتصاد 50 دولة
أكدت وسائل إعلام مصرية، صباح اليوم الاثنين، أن 30 شخصاً أصيبوا وتم نقلهم للمستشفيات من جراء الحريق الذي اندلع في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، الذي تمت السيطرة عليه.
واندلع الحريق الذي لم يُعرَف مصدره على الفور، في مقر مديرية الأمن قبل الفجر بدقائق.
وأظهرت صور نشرت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى المتعددة، كما أسفرت عن انهيار الواجهة الرئيسية للمبنى.
مشاهد توثق اللحظات الأولى لحريق مبنى مديرية أمن #الإسماعيلية في #مصر، والذي تسبب بعشرات الإصابات #العربية pic.twitter.com/TKQBzbI7Ke
— العربية (@AlArabiya) October 2, 2023
ودفعت الحماية المدنية بالعشرات من سيارات الإطفاء في محاولة لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق، كما تدخلت الوحدات التابعة للقوات المسلحة في الإسماعيلية في عملية الإطفاء والإنقاذ والإغاثة.
وتمت الاستعانة بسيارات الحماية المدنية التابعة لهيئة قناة السويس والمحافظات المجاورة في محاولة للسيطرة على الحريق، فيما دفعت وزارة الصحة بالعديد من سيارات الإسعاف والأطقم الطبية إلى محيط الحريق، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.
مشاهد لإجلاء مجندين حاصرتهم النيران في مبنى مديرية أمن #الإسماعيلية الذي احترق#مصر #الحدث pic.twitter.com/Z9LJFVVFv9
— ا لـحـدث (@AlHadath) October 2, 2023
ووثقت مقاطع فيديو مشاهد لإجلاء عدد من المجندين بعد أن حاصرتهم ألسنة اللهب داخل المبنى.
وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات.
حريق هائل يلتهم مديرية أمن #الإسماعيلية بـ #مصر.. ورفع حالة الطوارئ بجميع مشافي المحافظة لاستقبال المصابين #العربية pic.twitter.com/YwKpNwqMay
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 2, 2023