سعد الشهري يُنافس على جائزة أفضل مدرب في آسيا حسن كادش يُغادر معسكر المنتخب السعودي حساب المواطن : أفصحوا عن دخل ساند ولا تفصحوا عن الضمان الاجتماعي لحظة طعن موظف بالسفارة الإسرائيلية في بكين إيقاف سلمان الفرج 3 مباريات آسيوية سالم الدوسري مرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022 تهجير أهالي غزة نكبة ثانية تنذر بكارثة في المنطقة تاليسكا يتفوق على نيمار في استفتاء أجمل هدف بآسيا أجواء طربية في أولى ليالي مهرجان الغناء بالفصحى سالم الدوسري يطمح لمواصلة التألق
جدد حساب المواطن التذكير بأنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها، حتى لا يتوقف صرف الدعم في حال تم إخفاء البيانات المالية أو عدم دقتها.
وتلقت خدمة المستفيدين في حساب المواطن عبر منصة إكس سؤالًا حول دعم ساند وهل يجب الإفصاح عنه أم لا وردت بالقول: في حال وجود دخل من ساند لا بد من الإفصاح عنه بالتوجه إلى أيقونة “الافصاح عن الدخل” واختيار نوع الدخل “غير ذلك ” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج ساند” وسيتم احتسابه ضمن الدخل.
كما تلقى الحساب استفسارًا آخر بشأن راتب الضمان الاجتماعي وهل يتم إضافته أم لا ورد عليه بالقول:” لا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي من ضمن الدخل ولا يتم احتسابه”.
وفي وقت سابق أجرى البرنامج بعض التعديلات على محددات الحصول على الدعم حيث تم تعديل حد الدخل المانع بما لا يتجاوز 20,000 ريال، ويختلف هذا الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبة التابعين العمرية.
وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًا للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عامًا.