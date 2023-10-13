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بعد تطبيق المحددات الجديدة لصرف الدعم

حساب المواطن : أفصحوا عن دخل ساند ولا تفصحوا عن الضمان الاجتماعي

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
حساب المواطن : أفصحوا عن دخل ساند ولا تفصحوا عن الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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جدد حساب المواطن التذكير بأنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها، حتى لا يتوقف صرف الدعم في حال تم إخفاء البيانات المالية أو عدم دقتها.

هل ساند من الدخل حساب المواطن ؟

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب المواطن عبر منصة إكس سؤالًا حول دعم ساند وهل يجب الإفصاح عنه أم لا وردت بالقول: في حال وجود دخل من ساند لا بد من الإفصاح عنه بالتوجه إلى أيقونة “الافصاح عن الدخل” واختيار نوع الدخل “غير ذلك ” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج ساند” وسيتم احتسابه ضمن الدخل.

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الضمان الاجتماعي

كما تلقى الحساب استفسارًا آخر بشأن راتب الضمان الاجتماعي وهل يتم إضافته أم لا ورد عليه بالقول:” لا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي من ضمن الدخل ولا يتم احتسابه”.

حد الدخل المانع

وفي وقت سابق أجرى البرنامج بعض التعديلات على محددات الحصول على الدعم حيث تم تعديل حد الدخل المانع بما لا يتجاوز 20,000 ريال، ويختلف هذا الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبة التابعين العمرية.

محددات حساب المواطن

وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًا للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عامًا.

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