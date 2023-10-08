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حساب المواطن : إعلان نتائج الأهلية للدورة 71 خلال ساعات

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
حساب المواطن : إعلان نتائج الأهلية للدورة 71 خلال ساعات
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدورة 71 من الدعم استحقاق شهر أكتوبر الجاري خلال الساعات القليلة القادمة.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال من أحد المواطنين : سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 71 لشهر أكتوبر 2023 خلال الساعات القادمة، وللتحقق من حالة الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط.

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التسجيل في حساب المواطن

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه اليوم بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً.

الدعم الإضافي

كما وجه باستمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

ويأتي هذا القرار استمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م، واستمر الدعم الإضافي حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م.

موعد حساب المواطن

ومن المقرر إيداع الدفعة 71 من الدعم في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

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