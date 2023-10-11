حساب المواطن : استعلام اعتراض الأهلية عبر البوابة الإلكترونية

دعا حساب المواطن من تقدموا باعتراض على عدم الأهلية إلى الاستعلام عن حالة الاعتراض عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على مواطن توقف عنه الدعم وتقدم باعتراض ويسأل عن النتيجة: سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكن معرفة حالة الاعتراض عن طريق الدخول إلى حسابك والانتقال إلى دراسة الأهلية ومن ثم اعتراضات الأهلية السابقة.

تغير مبلغ الدعم

وبعد إيداع الدفعة 71 تلقت خدمة المستفيدين استفسارات من عدة مستفيدين حول سبب التغير في مبلغ الدعم خلال الدفعة الأخيرة حيث قالت : إن التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج وتختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها.

ودعا البرنامج المستفيدون إلى معرفة قيمة استحقاق الدعم عبر الحاسبة التقديرية على البوابة الإلكترونية للبرنامج.