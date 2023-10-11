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بعد إيداع الدفعة 71 من الدعم

حساب المواطن : استعلام اعتراض الأهلية عبر البوابة الإلكترونية

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
حساب المواطن : استعلام اعتراض الأهلية عبر البوابة الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

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دعا حساب المواطن من تقدموا باعتراض على عدم الأهلية إلى الاستعلام عن حالة الاعتراض عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على مواطن توقف عنه الدعم وتقدم باعتراض ويسأل عن النتيجة: سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكن معرفة حالة الاعتراض عن طريق الدخول إلى حسابك والانتقال إلى دراسة الأهلية ومن ثم اعتراضات الأهلية السابقة.

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تغير مبلغ الدعم

وبعد إيداع الدفعة 71 تلقت خدمة المستفيدين استفسارات من عدة مستفيدين حول سبب التغير في مبلغ الدعم خلال الدفعة الأخيرة حيث قالت : إن التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج وتختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها.

ودعا البرنامج المستفيدون إلى معرفة قيمة استحقاق الدعم عبر الحاسبة التقديرية على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أوضح حساب المواطن أنه تم تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

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