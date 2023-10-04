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هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم

حساب المواطن : البرنامج لا يزال قائمًا

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
حساب المواطن : البرنامج لا يزال قائمًا
المواطن - فريق التحرير

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مع استمرار تأخر إعلان نتائج الأهلية في حساب المواطن، تسرب إلى بعض الأفراد الشك بإلغاء البرنامج وهو ما تم نفيه بشكل قاطع من حساب خدمة المستفيدين في البرنامج.

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا من أحد الأشخاص قال فيه : في حساب مواطن لهذا الشهر؟ وردت عليه بالقول: “البرنامج لا يزال قائمًا علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير”.

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التسجيل في حساب المواطن

وكشف البرنامج أنه يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة مع ضرورة ارفاق مستندات اثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك تفاصيل الطلب ثم الانتقال إلى إدارة المرفقات.

نتائج الأهلية

ويترقب المستفيدون الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 71 استحقاق شهر أكتوبر الجاري فيما تفصلنا أيام قليلة عن موعد إيداع الدعم.

وكان البرنامج أعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة السابقة يوم 29 أغسطس لكن انتهى شهر سبتمبر الماضي دون الإعلان عن نتائج الأهلية لدورة أكتوبر الجاري.

الدعم الإضافي

من جهة أخرى تلقى البرنامج العديد من التساؤلات حول الدعم الإضافي ورد عليها بالقول إنه تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.

موعد دفعة أكتوبر

ومن المقرر إيداع دفعة أكتوبر من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين الذين ستصدر لهم نتائج الأهلية وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

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