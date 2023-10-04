حساب المواطن : البرنامج لا يزال قائمًا مؤتمر تطوير خدمات التوحد يطرح حلولًا متكاملة ومتقدمة انقطاع الإنترنت حول العالم كذبة أكتوبر “المرأة بين مجتمعين” ندوة بهيئة الصحفيين السعوديين حضور واسع في أول أيام افتتاح لحديقة الحيوانات المغلقة في جدة كفاءة ومهنية.. الهلال الأحمر بجدة يباشر 11154 حالة إسعافية في سبتمبر صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 17.4 مليون ريال النواب الأمريكي يقيل رئيسه في سابقة تاريخية.. ومكارثي: لست نادماً شركة المراعي تعلن عن 19 وظيفة شاغرة في 6 مدن تغطية اكتتاب الأفراد في أديس القابضة 983.8%.. 10 أسهم لكل مكتتب
مع استمرار تأخر إعلان نتائج الأهلية في حساب المواطن، تسرب إلى بعض الأفراد الشك بإلغاء البرنامج وهو ما تم نفيه بشكل قاطع من حساب خدمة المستفيدين في البرنامج.
وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا من أحد الأشخاص قال فيه : في حساب مواطن لهذا الشهر؟ وردت عليه بالقول: “البرنامج لا يزال قائمًا علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير”.
أهلاً بك ، البرنامج لا يزال قائم علما بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 4, 2023
وكشف البرنامج أنه يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة مع ضرورة ارفاق مستندات اثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك تفاصيل الطلب ثم الانتقال إلى إدارة المرفقات.
ويترقب المستفيدون الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 71 استحقاق شهر أكتوبر الجاري فيما تفصلنا أيام قليلة عن موعد إيداع الدعم.
وكان البرنامج أعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة السابقة يوم 29 أغسطس لكن انتهى شهر سبتمبر الماضي دون الإعلان عن نتائج الأهلية لدورة أكتوبر الجاري.
من جهة أخرى تلقى البرنامج العديد من التساؤلات حول الدعم الإضافي ورد عليها بالقول إنه تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.
ومن المقرر إيداع دفعة أكتوبر من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين الذين ستصدر لهم نتائج الأهلية وذلك يوم الثلاثاء المقبل.