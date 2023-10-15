حساب المواطن: التابع في الضمان الاجتماعي لا يمكنه التسجيل كمستقل

جدد حساب المواطن التأكيد على ضوابط التسجيل خاصة للمسجلين كتابعين لرب الأسرة لدى الضمان الاجتماعي.

التسجيل في حساب المواطن

وتقلت خدمة المستفيدين سؤالًا حول إمكانية التسجيل في حساب المواطن كمستقل لمن هو مسجل كتابع لرب الأسرة في الضمان الاجتماعي حيث ردت بالقول: “في حال كنت مسجلًا كتابع في برنامج الضمان الاجتماعي فيلزم رب الأسرة إضافتك كتابع لديه في برنامج حساب المواطن”.

مستندات إثبات الاستقلالية

ويتطلب التسجيل كمستقل إرفاق مستند يثبت الاستقلالية في السكن مثل عقد الإيجار الموحد المعتمد من منصة إيجار أو مشهد سكن جامعي، أو صك ملكية وفي حال عدم توفر واحد من هذه المستندات يتم التسجيل كتابع لرب الأسرة.

اعتراض الأهلية

ومن جهة أخرى أفادت خدمة المستفيدين أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة من خلال دراسة الأهلية ثم الدخول إلى أسباب عدم أهلية العائل ومن ثم تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

محددات الدعم

وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًا للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عامًا.