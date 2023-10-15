الأرصاد: أول تراجع في درجات الحرارة يبدأ غدًا المنتخب السعودي يستهدف الفوز الثاني ضد مالي تكريم خاص لـ كريم بنزيما في سانتياجو برنابيو بحضور الاتحاد حساب المواطن: التابع في الضمان الاجتماعي لا يمكنه التسجيل كمستقل لوكاكو قد ينتقل لدوري روشن في الصيف أمانة جدة تستعد لموسم الأمطار بخطة متكاملة مدعومة بالإمكانيات البشرية ماكدونالدز السعودية تتبرأ مما يقوم به وکلاء آخرون خارج حدود الوطن حارس التعاون الأعلى تقييمًا في دوري روشن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من محمد بن راشد جدل بشأن مستقبل متعب الحربي مع الشباب
جدد حساب المواطن التأكيد على ضوابط التسجيل خاصة للمسجلين كتابعين لرب الأسرة لدى الضمان الاجتماعي.
وتقلت خدمة المستفيدين سؤالًا حول إمكانية التسجيل في حساب المواطن كمستقل لمن هو مسجل كتابع لرب الأسرة في الضمان الاجتماعي حيث ردت بالقول: “في حال كنت مسجلًا كتابع في برنامج الضمان الاجتماعي فيلزم رب الأسرة إضافتك كتابع لديه في برنامج حساب المواطن”.
ويتطلب التسجيل كمستقل إرفاق مستند يثبت الاستقلالية في السكن مثل عقد الإيجار الموحد المعتمد من منصة إيجار أو مشهد سكن جامعي، أو صك ملكية وفي حال عدم توفر واحد من هذه المستندات يتم التسجيل كتابع لرب الأسرة.
ومن جهة أخرى أفادت خدمة المستفيدين أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة من خلال دراسة الأهلية ثم الدخول إلى أسباب عدم أهلية العائل ومن ثم تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًا للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عامًا.