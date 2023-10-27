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وفق قواعد وشروط البرنامج

حساب المواطن : التسجيل كتابع لمن لا يملك مستندات الاستقلالية

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
حساب المواطن : التسجيل كتابع لمن لا يملك مستندات الاستقلالية
المواطن - فريق التحرير

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جدد حساب المواطن التأكيد على ضرورة توفر مستندات إثبات الاستقلالية لمن يرغب في التسجيل كفرد مستقل غير تابع لرب الأسرة.

وأضاف أنه في حالة عدم توفر المستندات التي تثبت استقلالية السكن يتم التسجيل كتابع لرب الأسرة وفق قواعد وشروط البرنامج.

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التسجيل في حساب المواطن كمستقل

جاء ذلك ردًا من خدمة المستفيدين في البرنامج على سؤال مواطن كانت تتلقى معاشًا من الضمان الاجتماعي وانقطع عنها بعد 6 أشهر وترغب في التسجيل مرة أخرى في حساب المواطن.

وقالت خدمة المستفيدين : يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك ( تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات) .

وتابعت أنه في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.

مستندات إثبات الاستقلالية

ويمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل واحدًا مما يلي:

  • صك الملكية للسكن
  • تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد.
  • تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي- خاص.
  • عقد إيجار موثق من منصة إيجار.

التابع في الضمان

وفي وقت سابق نفت خدمة المستفيدين إمكانية التسجيل في حساب المواطن كمستقل لمن هو مسجل كتابع لرب الأسرة في الضمان الاجتماعي حيث قالت: “في حال كان الشخص مسجلًا كتابع في برنامج الضمان الاجتماعي فيلزم رب الأسرة إضافته كتابع لديه في برنامج حساب المواطن”.

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