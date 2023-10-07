حساب المواطن : الدعم الإضافي حتى سبتمبر والبرنامج لا يزال قائمًا

جدد حساب المواطن التأكيد على استمرار عملية التسجيل وفق الضوابط الجديدة مشيرًا إلى أن الدعم الإضافي استمر حتى دفعة سبتمبر الماضي.

هل توقف البرنامج ؟

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه : هل صحيح توقف الدعم وحساب المواطن ؟ وردت عليه بالقول : تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، والبرنامج لايزال قائمًا علمًا أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير.

نتائج الأهلية

يأتي هذا فيما لم تصدر بعد نتائج الأهلية للدفعة 71 من الدعم في الوقت الذي يتساءل فيه المستفيدون عن موعد صدورها، فيما تكتفي خدمة المستفيدين بالرد على رسالة خاصة لكل مستفيد.

موعد حساب المواطن

وطبقًا للجدولة الزمنية سيتم إيداع حساب المواطن في يوم 10 أكتوبر الجاري، ويستفيد من الدعم المسجلين الجدد والقدامى الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية.

الدعم الإضافي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه في شهر يوليو من عام 2022م بتقديم دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م، كما صدرت بعد ذلك توجيهات ملكية في شهري يناير وأبريل 2023م، بتمديد الدعم الإضافي واستمرار فتح التسجيل وتمديد العمل في البرنامج حتى شهر يوليو 2023م، وفي أغسطس 2023 تم تمديد الدعم الإضافي لشهري أغسطس وسبتمبر.