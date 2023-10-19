Icon

حساب المواطن: تحديث البيانات شرط لحل مشكلة عدم الأهلية Icon وظائف إدارية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية Icon الإحصاء: ارتفاع أسعار العقارات 7% بالربع الثالث Icon ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات في حالة إصابات العمل؟ Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.46 ريال Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon ثلاثة شروط لإدخال إسرائيل المساعدات من مصر إلى غزة Icon خطر اتساع صراع غزة حقيقي جدًّا Icon تكميم المعدة نوع واحد فقط والأسماء التجارية وهم لجذب العملاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
حصاد اليوم
للحصول على الدعم لمن استوفى شروط الاستحقاق

حساب المواطن: تحديث البيانات شرط لحل مشكلة عدم الأهلية

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ صباحاً
حساب المواطن: تحديث البيانات شرط لحل مشكلة عدم الأهلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تحديث البيانات لحل مشكلة عدم الأهلية لدى بعض المستفيدين.

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراء حال تجاوز مدة الاعتراض.

قد يهمّك أيضاً
تسجيل مواطنة في التأمينات دون علمها وإسقاط أخرى من المعاشات

تسجيل مواطنة في التأمينات دون علمها وإسقاط أخرى من المعاشات

وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

تجاوز مدة الاعتراض على الأهلية

وأوضح برنامج حساب المواطن “في حال كانت حالة الأهلية (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة تقديم الاعتراض “90 يوماً” يلزمك أولاً تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب)، نسعد بخدمتك”.

خطوات معرفة الاستحقاق

أيضًا أوضح برنامج حساب المواطن، أن خطوات معرفة الاستحقاق تشمل التالي:

– قم بزيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج ثم اضغط على الحاسبة التقديرية من وجهة الموقع
– املأ الحقول المطلوبة لتظهر لك نتائج الاستحقاق بشكل مباشر

وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه زيارة الموقع والدخول إلى حسابه (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)، وفي حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية تتم إضافته كتابع لدى رب الأسرة.

إثبات الاستقلالية بالمستندات

وتشمل مستندات إثبات الاستقلالية (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي- خاص)”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن في وقت سابق، إيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والسبعين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

حساب المواطن
حساب المواطن

إجمالي الدعم للمستفيدين

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 178 مليار ريال؛ منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مضيفا أن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالًا.

أرباب الأسر المستفيدة

وأضاف أن عدد أرباب الأسر والمستقلين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في هذه الدفعة أكثر من 2.8 مليون متقدم، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

محددات الدعم

وأكّد الهاجري أنه حسب التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، والذي ينتهي بدفعة شهر ديسمبر 2023م، واستمرار فتح التسجيل، وكذلك استمرار العمل بالبرنامج، وتفويض لجنة البرنامج، بإضافة محدّدات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، فقد بدأ البرنامج بتطبيق المحددات الجديدة اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر الحالي التي شملت تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).

حد الاستحقاق المانع

هذا بالإضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، مبينًا أن الدعم الحالي يشمل الدعم الإضافي، وذلك حسب التوجيه الكريم وسيستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، الذي يأتي امتدادًا للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022م.

وأشار الهاجري إلى أن قيمة الاستحقاق من الدعم في البرنامج تختلف ما بين الأسر بناءً على عدد وأعمار أفراد الأسر وإجمالي دخلها، ويمكن للمستفيد التحقق من مبلغ الدعم المستحق من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط: http://Portal.ca.gov.sa

حساب المواطن
حساب المواطن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

السوق
السعودية: نتابع التطورات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وندعو لوقف التصعيد فوراً
أخبار رئيسية

السعودية: نتابع التطورات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل...

أخبار رئيسية
لحظة انهيار ممرضة فلسطينية على الهواء بعد تلقيها نبأ استشهاد زوجها
العالم

لحظة انهيار ممرضة فلسطينية على الهواء بعد...

العالم
الحزم يصعد لثمن نهائي كأس الملك
الرياضة

الحزم يصعد لثمن نهائي كأس الملك

الرياضة
أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن الشاشة منذ 3 سنوات
مشاهير

أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن...

مشاهير
النصر يستهدف الفوز السابع ضد أبها
الرياضة

النصر يستهدف الفوز السابع ضد أبها

الرياضة
مشروع قمم السودة.. تجربة سياحية فارقة ونوعية
السعودية اليوم

مشروع قمم السودة.. تجربة سياحية فارقة ونوعية

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي أرمينيا ومالطا بيوم الاستقلال
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي أرمينيا...

السعودية اليوم