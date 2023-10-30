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حساب المواطن : تغيير الاسم لا يؤثر على الدعم

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
حساب المواطن : تغيير الاسم لا يؤثر على الدعم
المواطن - فريق التحرير

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كشف حساب المواطن عن تأثير تغيير الاسم لدى الأحوال المدنية على استحقاق التابعين المؤهلين للدعم.

دعم حساب المواطن

وتلقت خدمة المستفيدين في البرنامج سؤالًا من أحد التابعين قال فيه: “أنا تابع وينزل لي الدعم كل شهر وأبغى أغير اسمي بالأحوال المدنية هل إذا غيرت اسمي يؤثر على الدعم؟”.

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وردت عليه بالقول: لا يؤثر ذلك، وفي حال تم تحديث بيانات الاسم في الاحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائيًا في حساب المواطن.

موعد صدور نتائج الأهلية

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المسجلين بالبرنامج يسأل فيه عن موعد صدور نتائج الأهلية حيث ردت بالقول: في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ ” 10 سبتمبر ” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ” دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر ” نوفمبر ” الجاري.

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أكد البرنامج أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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