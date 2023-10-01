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حساب المواطن : تغيير الجوال عن طريق أيقونة النفاذ الوطني

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
حساب المواطن : تغيير الجوال عن طريق أيقونة النفاذ الوطني
المواطن - فريق التحرير

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جدد حساب المواطن التذكير بطريقة تغيير رقم الهاتف سواء تم إضافته بطريق الخطأ أو في حال الرغبة في إضافة رقم آخر غير الذي تمت إضافته خلال عملية التسجيل.

تغيير رقم الجوال

وفي معرض ردها على سؤال من أحد المستفيدين، أضاف رقم الجوال بالخطأ ويرغب في تعديله، قالت خدمة المستفيدين إنه يمكن تغيير الرقم من خلال ما يلي:

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  • تسجيل دخول حساب المواطن عن طريق أيقونة النفاذ الوطني.
  • الانتقال إلى بيانات المستفيد وتغيير رقم الجوال.
  • الضغط على حفظ التعديلات.

نتائج الأهلية

يأتي هذا فيما يترقب ملايين المواطنين صدور نتائج الأهلية في الدفعة 71 ، كما يترقب المستفيدون استمرار الدعم الإضافي حيث إنه وفقًا للتوجيه الملكي الكريم فإن الدعم الإضافي تم صرفه حتى دفعة سبتمبر الماضي فيما لم يتم الإعلان بعد عن استمراره في الدفاعات المقبلة.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسار حول الدعم الإضافي : تنفيذاً للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.

موعد حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم إيداع مخصص الدفعة 71 من الدعم في حسابات المستفيدين الذين ستصدر لهم نتائج الأهلية في الموعد الحدد وهو يوم العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

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