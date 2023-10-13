Icon

الأهلي يخطف الأنظار على ملعبه Icon شهيدان قرب مدرسة أحمد الشقيري بغزة ومخاوف الاجتياح البري تتزايد Icon الأرجنتين تتجاوز باراغواي وتخطف الصدارة من البرازيل Icon طريقة تصفية التركات عبر منصة ناجز Icon مطالبة برحيل 2 من أجانب النصر في يناير Icon تأكيد إدانة توتال وفيتول بخرق برنامج النفط مقابل الغذاء Icon تشكيل الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم Icon موعد مباراة المنتخب المصري ضد الجزائر Icon البحر الأحمر الدولية تتوقع جذب 450 ألف زائر سنويًّا بالمرحلة الأولى Icon أول قرار من الأخدود بعد رفض الاحتجاج ضد مشاركة علي البليهي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
حصاد اليوم
بعد تطبيق المحددات الجديدة

حساب المواطن : حالة الدفعة لا يوجد تعني تجاوز الحد المانع

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
حساب المواطن : حالة الدفعة لا يوجد تعني تجاوز الحد المانع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية مراعاة محددات وضوابط الحصول على الدعم والتي تم إقرارها مؤخرًا ومن بينها حد الدخل المانع.

حالة الدفعة لا يوجد

وتلقت خدمة المستفيدين استفسارات من بعض المسجلين في البرنامج الذين ظهرت لديهم حالة الدفعة لا يوجد، وردت عليهم بالقول : حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها.

قد يهمّك أيضاً
ديشامب: سببان وراء تراجع مستوى مبابي

ديشامب: سببان وراء تراجع مستوى مبابي

أسعار النفط وسط توقعات صعودية بضغط من التوترات في الشرق الأوسط

أسعار النفط وسط توقعات صعودية بضغط من التوترات في الشرق الأوسط

معايير صرف دعم حساب المواطن

ويتوقف صرف الدعم على عدة معايير منها :

  • الدخل الشهري للأسرة.
  • عدد التابعين.
  • التركيب العمري للتابعين

محددات حساب المواطن

وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًا للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عامًا.

ودعا البرنامج المستفيدين إلى معرفة قيمة استحقاق الدعم عبر الحاسبة التقديرية على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

الاعتراض على نتيجة الأهلية

وفي سياق متصل أشارت خدمة المستفيدين إلى أن الاعتراض على الأهلية يتم من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى حسابك ثم الضغط على دراسة الأهلية.
  • الانتقال إلى أسباب عدم أهلية العائل.
  • إزالة سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات في حال طلبها.
  • يتم الاعتراض بعد اليوم الخامس من إيداع الدعم ويستمر حتى 90 يومًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة سجين: ما عاينت من المخدرات خيرًا
السعودية اليوم

قصة سجين: ما عاينت من المخدرات خيرًا

السعودية اليوم
قفل طرح سبتمبر 2023 لبرنامج صكوك المملكة المحلية بـ2.451 مليار ريال
السعودية اليوم

قفل طرح سبتمبر 2023 لبرنامج صكوك المملكة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول

وظائف
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف وفرص ابتعاث
حصاد اليوم

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
بالأسئلة الاستفهامية الـ5.. لقاء محمد بن سلمان دورة تدريبية للجميع في 30 دقيقة
السعودية اليوم

بالأسئلة الاستفهامية الـ5.. لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
السعودية تمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل نفط يومياً
السعودية اليوم

السعودية تمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC

وظائف
دليل جديد على بقاء حمدالله في الاتحاد
الرياضة

دليل جديد على بقاء حمدالله في الاتحاد

الرياضة