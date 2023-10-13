حساب المواطن : حالة الدفعة لا يوجد تعني تجاوز الحد المانع

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جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية مراعاة محددات وضوابط الحصول على الدعم والتي تم إقرارها مؤخرًا ومن بينها حد الدخل المانع.
وتلقت خدمة المستفيدين استفسارات من بعض المسجلين في البرنامج الذين ظهرت لديهم حالة الدفعة لا يوجد، وردت عليهم بالقول : حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها.
ويتوقف صرف الدعم على عدة معايير منها :
وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًا للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عامًا.
ودعا البرنامج المستفيدين إلى معرفة قيمة استحقاق الدعم عبر الحاسبة التقديرية على البوابة الإلكترونية للبرنامج.
وفي سياق متصل أشارت خدمة المستفيدين إلى أن الاعتراض على الأهلية يتم من خلال الخطوات التالية: