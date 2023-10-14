حساب المواطن : حدثوا البيانات حال طرأ أي تغيير

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شدد حساب المواطن على ضرورة تحديث البيانات حال طرأ أي تغيير عليها، لضمان استمرار صرف الدعم وفق الضوابط والمحددات الجديدة.
وتلقت خدمة المستفيدين استفساراً من شخص يسأل عن طريقة تعديل البيانات حيث ردت عليه بالقول: إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات بإمكانك التوجه إلى حسابك من خلال ” تفاصيل الطلب” وتحديث البيانات ثم الضغط على كلمة حفظ.
وحث البرنامج المستفيدين على الإفصاح عن كافة أنواع الدخل بالقول: يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.
من جهة أخرى كشف برنامج حساب المواطن أنه يمكن لأرملة المواطن التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة “تابع معال” وإرفاق أحد هذه المستندات (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة) وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان “أكبر الأبناء” رفع طلب برقم الهوية.
وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالاً للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عاما.