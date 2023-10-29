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مع اقتراب موعد دفعة نوفمبر 2023

حساب المواطن يرد على سؤال : متى تصدر الأهلية؟

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
حساب المواطن يرد على سؤال : متى تصدر الأهلية؟
المواطن - فريق التحرير

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جدد حساب المواطن التأكيد على موعد صدور نتائج الأهلية تزامنًا مع تزايد استفسارات المواطنين عن نتائج أهلية دورة نوفمبر المقبل.

وتلقت خدمة المستفيدين أسئلة عبر منصة إكس حول موعد الأهلية وردت بالقول:” سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ).

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الإفصاح عن الدخل

من جهة أخرى شدد البرنامج على ضرورة الإفصاح عن كافة أنواع الدخل بما فيها عوائد الأصول العقارية مشيرًا إلى أنه  في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لا بد من الإفصاح عنها في حسابك واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أكد برنامج حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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