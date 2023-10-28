حساب المواطن يزف بشرى للمسجلين بعد 10 سبتمبر

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كشف حساب المواطن عن موعد دراسة الأهلية لمن سبق لهم التسجيل في البرنامج بعد يوم 10 سبتمبر الماضي.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المسجلين بالبرنامج يسأل فيه عن موعد صدور نتائج الأهلية حيث ردت بالقول: في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ ” 10 سبتمبر ” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ” دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر ” نوفمبر ” الجاري.
وفي سياق متصل أكدت خدمة المستفيدين أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري وفي حال انتهاء مستندات إثبات الاستقلالية ستصبح حالة الأهلية ” غير مؤهل” ولا بد من إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.
وفي وقت سابق أكد برنامج حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.