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حساب المواطن يوضح إجراءات التعامل مع حالة الأب غير المؤهل

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
حساب المواطن يوضح إجراءات التعامل مع حالة الأب غير المؤهل
المواطن - فريق التحرير

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كشف حساب المواطن عن الإجراءات التي يجب اتباعها في حال كان الأب غير مؤهل والتابعون مؤهلين للحصول على الدعم.

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالا من مواطنة قالت فيه : زوجي يظهر له في حساب المواطن التابعين مؤهلين والأب غير مؤهل. هل لو قدمت أنا وعيالي لحالنا يقبلنا بدون الزوج علماً أني موظفه براتب ٤٠٠٠ ﷼؟”.

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تسجيل المرأة في حساب المواطن

وردت عليها بالقول: بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

اعتراض الأهلية

وتابع أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزمه التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديه عن طريق حسابه (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل ثم تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت) وذلك بعد تحديث بياناته طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

موعد صدور نتائج الأهلية

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المسجلين بالبرنامج يسأل فيه عن موعد صدور نتائج الأهلية حيث ردت بالقول: في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ ” 10 سبتمبر ” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ” دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر ” نوفمبر ” الجاري.

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أكد حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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