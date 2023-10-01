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إجمالي دخل المستفيد والتابعين تجاوز حد الاستحقاق

حساب المواطن يوضح المقصود بـ حالة الدفعة لا يوجد

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
حساب المواطن يوضح المقصود بـ حالة الدفعة لا يوجد
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن رسالة “حالة الدفعة لا يوجد”.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد استفسر من خلاله بشأن حالة الدفعة لا يوجد وتجاوز الحد المانع لاستحقاق الدعم.

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حالة الدفعة لا يوجد

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله عبر حسابه خدمة المستفيدين في منصة إكس: “إن حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم”.

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وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن احتساب ومعرفة قيمة استحقاقك باستخدام حاسبة الدعم وذلك عبر الرابط http://portal.ca.gov.sa “.

تفاصيل دعم دفعة سبتمبر

وقبل أسابيع، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالاً.

حساب المواطن

أرباب الأسر المستفيدة

وتابع مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من برنامج حساب المواطن في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 75%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 718 ألف مستفيد، مشكلين 25% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

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