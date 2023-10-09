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بعد الإعلان عن صدور نتائج الأهلية

حساب المواطن: 5 إجراءات مهمة حال كانت الأهلية “غير مؤهل”

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
حساب المواطن: 5 إجراءات مهمة حال كانت الأهلية “غير مؤهل”
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية اتباع عدد من الإجراءات المهمة، في حالة كانت حالة الأهلية “غير مؤهل”.

وأضاف البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، في منصة “إكس” رداً على تساؤلات المستفيدين بشأن رسالة عدم الأهلية أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزمك ما يلي:

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الاعتراض على عدم الأهلية

– التوجه إلى حسابك لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك

– الدخول على دراسة الأهلية

– اختيار أسباب عدم أهلية العائل

– تقديم اعتراض

– إرفاق المستندات إن وجدت وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وبالأمس، أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 71 استحقاق شهر أكتوبر الجاري وفق المحددات الجديدة التي تضمنها التوجيه الملكي الكريم الصادر اليوم.

استعلام نتائج الأهلية

ودعا البرنامج الراغبين في التحقق من نتائج الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط والاستعلام عن نتائج الأهلية ترقبًا للحصول على الدعم يوم الثلاثاء المقبل.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أكد برنامج حساب المواطن , أنه بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به، على تطوير وتعديل ضوابطه بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

حد الدخل المانع

وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن , فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).

هذا إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

 

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