حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي

مصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض خلال أسبوع.. ضبط 17260 مخالفًا بينهم 24 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق مساء اليوم الفتح يُكرر أطول سلسلة انتصارات
أعاد حساب المواطن التذكير بأنه إمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.
وتابع حساب المواطن ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.
كما قالت خدمة المستفيدين: يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات).
وأضافت أنه في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.
ويمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل واحدًا مما يلي: