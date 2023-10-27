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يجب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة

حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي
المواطن - فريق التحرير

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أعاد حساب المواطن التذكير بأنه إمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

تابع لرب الأسرة

وتابع حساب المواطن ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

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كما قالت خدمة المستفيدين: يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات).

وأضافت أنه في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.

مستندات إثبات الاستقلالية

ويمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل واحدًا مما يلي:

  • صك الملكية للسكن
  • تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد.
  • تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي- خاص.
  • عقد إيجار موثق من منصة إيجار.

 

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