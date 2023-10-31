حساب النصر يسخر من قرار تحكيمي احتُسب ضد رونالدو

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سخر حساب نادي النصر في منصة “إكس” من أحد القرارات التحكيمية في مباراة الاتفاق والمقامة حاليًّا في ثمن نهائي كأس الملك.
واحتسب الحكم التشيلي بيرو مازا مخالفة التسلل على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أحد احتكاكاته مع أحد لاعبي نادي الاتفاق حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية أن النجم البرتغالي رونالدو تم جذبه من قميصه، وأنه كان يجب على الحكم التشيلي احتساب ركلة جزاء له وليس تسللًا.
فما كان من حساب النصر إلا أن سخر من قرار الحكم التشيلي؛ حيث نشر رمزًا لشخص مندهش من قرار الحكم رغم وضوح اللعبة.
جدير بالذكر أن مباراة النصر والاتفاق ذهبت إلى شوطين إضافيين، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
😅🤷♂️ pic.twitter.com/nDCz9a6gys
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 31, 2023