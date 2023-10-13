حسن كادش يُغادر معسكر المنتخب السعودي

أعلن المنتخب السعودي، قبل قليل، عن موافقة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، على مغادرة حسن كادش لمعسكر الأخضر في البرتغال.

حسن كادش يُغادر المعسكر

وأشار حساب المنتخب السعودي عبر منصة “إكس”، إلى أن حسن كادش سيُغادر المعسكر، بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للأخضر، إثر الإصابة التي تعرض لها، على أن يستكمل برنامجه العلاجي في ناديه.

وغاب حسن كادش عن المشاركة في تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالأمس، استعدادًا لمواجهة نيجيريا الودية، وذلك بعد شعوره بألم في الفخذ، قبل أن يتم الإعلان اليوم عن خروجه من معسكر البرتغال.

المنتخب السعودي في البرتغال

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مانشيني، معسكرًا في البرتغال حتى يوم 17 أكتوبر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 في قطر.

وسيلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا، اليوم الجمعة، وستكون الودية الثانية أمام مالي، يوم 17 من الشهر ذاته، وستُقام كلتا المواجهتين على ملعب “بورتيماو”.