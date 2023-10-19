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الشركات العالمية أبدت إعجابها بالتطور الكبير والمتسارع للسوق الصناعي السعودي

حضور كثيف من الصناعيين في ختام معرض الحديد والزجاج والألومنيوم والصفقات مليارية

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
حضور كثيف من الصناعيين في ختام معرض الحديد والزجاج والألومنيوم والصفقات مليارية
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت مساء أمس الأربعاء فعاليات الدورة العاشرة من معرض فابكس السعودية 2023 – المعرض الدولي الرائد في المملكة للحديد والصناعات المعدنية والماكينات وتكنولوجيا التصنيع ومعرض الزجاج والألومنيوم في دورته الرابعة بمركز الرياض الدولي للمعارض ، بحضور كثيف من الصناعيين، وسط مشاركة أكثر من 600 عارض من 17 دولة حول العالم على مدى 4 أيام.

حضور كبير

وأعرب عدد من المشاركين بالمعرض عن إعجابهم بمستوى التنظيم والتفاعل الكبير من الشركات المحلية والعالمية في التواجد بالمعرضين مما يؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي كونه أصبح سوقاً كبيراً وواعداً في القطاع الصناعي الأمر الذي انعكس على نجاح المعرضين في تواجد العديد من كبريات الشركات العالمية لعرض أبرز تقنياتها الحديثة ومواكبة التطور الكبير الذي يشهده السوق السعودي.

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من جهته، أكد المشرف العام على المعرض أحمد مجاهد أن المعرضين شهدا توقيع اتفاقيات بأكثر من مليار ريال مما يدل على الاهتمام الكبير بحجم الاستثمار في السوق السعودي فضلاً عن زيادة الطلب من الشركات العالمية للمشاركة في الدورتين الحالية مما يؤكد على التطور الكبير للمعرض مقارنة بالأعوام الماضية ، مشيراً إلى أنه سيجري خلال الفترة الحالية الاستعداد والتجهيز للدورات القادمة عبر زيادة العارضين والدول المشاركة .

وبين “مجاهد” أن الشركات العالمية أبدت إعجابها بالتطور الكبير والمتسارع للسوق الصناعي السعودي تماشياً مع رؤية السعودية 2030 بقيادة سمو ولي العهد وحرصها على المشاركة بالمؤتمرات والمعارض المتخصصة لما يجدونه من فرص استثمارية كبرى تعود عليهم ومعرفة احتياجات السوق ومواكبة أحدث التقنيات الحديثة ومناقشة أساليب التغلب على التحديات .

الدعم الحكومي للقطاع الصناعي

وأوضح أحمد مجاهد أن الدعم الحكومي للقطاع الصناعي يضع مسؤولية كبرى على عاتق الشركات المحلية والعالمية في مواكبة ذلك التطور والرؤية للتطوير ، حيث يأتي المعرضين ضمن تلك الرؤية عبر استضافة أبرز الأسماء على مستوى القطاع الصناعي والمساهمة في تحقيق التنمية تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، إلى جانب ارتفاع الطلب على التكنولوجيا والحلول التقنية الحديثة وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية.

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