Icon

مؤتمر وزير التعليم .. شفافية وتواصل Icon حظر النشر في قضية اتهام ترامب بالاحتيال Icon خطة اشتراك متوقعة من TikTok بدون إعلانات Icon القتل الرحيم لـ 90% من قرود البابون في السعودية هو الحل Icon السعودية تحلق عاليًا وتقدم نموذجًا يُحتذى به في قطاع الطيران العالمي Icon برنامج وصول.. أيام من تحديثات الموقع وانقطاع الخدمات ولا تعويض! Icon رسالة مؤثرة من مُطلقة لـ سكني: كل ما أريده شقة لي ولابنتي Icon براجا وسوسيداد يحققان الفوز في افتتاحية مباريات اليوم بـ دوري أبطال أوروبا Icon تشكيل مباراة نابولي ضد الريال Icon أبرز مستجدات التعليم في مؤتمر البنيان غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب منشور مهين بحق أعضاء المحكمة

حظر النشر في قضية اتهام ترامب بالاحتيال

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
حظر النشر في قضية اتهام ترامب بالاحتيال
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أمر القاضي المسؤول عن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، بحظر النشر في قضية اتهامه بالاحتيال التجاري، بعد أن نشر الرئيس السابق منشورًا مهينًا للمحكمة والعاملين عليها بخاصة القاضي آرثر إنجورون.

قرار حظر النشر

ويواجه الرئيس السابق دونالد ترامب وشركته تهمًا بالاحتيال، فيما صدر أمر قضائي، اليوم الثلاثاء، بمنع النشر في القضية، بعد أن نشر الرئيس السابق منشورًا مهينًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أحد مساعدي القاضي الذي ينظر في قضية ترامب، بحسب موقع “بوليتيكو” الأمريكي.

قد يهمّك أيضاً
أبل تتحرك سريعًا لإصلاح مشاكل هاتف أيفون 15

أبل تتحرك سريعًا لإصلاح مشاكل هاتف أيفون 15

محمد بن سلمان نجح في صناعة رياضة سعودية تنافس عالمياً

محمد بن سلمان نجح في صناعة رياضة سعودية تنافس عالمياً

وشمل قرار حظر النشر في القضية، نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو التحدث علنًا عن أعضاء طاقم محكمة مدينة نيويورك، وفقًا لتقارير بوليتيكو. وبدوره، أصدر القاضي آرثر إنجورون أمر حظر النشر، اليوم الثلاثاء في اليوم الثاني من محاكمة ترامب، التي تتهم فيها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس الرئيس السابق وشركته بتضخيم قيمة أصولهم بشكل احتيالي للحصول على صفقات تجارية أكثر ملاءمة وتعزيز صافي ثروة ترامب.

ترامب يهاجم أعضاء المحكمة

وجاء أمر حظر النشر بعد أن نشر ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي المملوك له Truth Social عن إحدى موظفات إنجورون، التي وصفتها بأنها صديقة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وشارك صورة لها مع المشرع، وتم ربطها بحساب الموظفة عبر إنستجرام.

ويمكن لمحاكمة ترامب المدنية بتهمة الاحتيال، أن توجه ضربة قوية للإمبراطورية العقارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث اتهمته مدعية في ولاية نيويورك بجني أكثر من مليار دولار من خلال الكذب، فيما وصف ترامب القضية بأنها “عملية احتيال”.

محاكمة ترامب بتهمة الاحتيال

تتعلق المحاكمة في قاعة محكمة بوسط مانهاتن باتهامات المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل، وفقًا لوكالة رويترز.

وتسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

احتيال وخدعة

وقال ترامب للصحفيين قبل دخول قاعة المحكمة: إن القضية عملية احتيال وخدعة واستمرار لأكبر ملاحقة في كل العصور.

وأضاف: “لدينا شركة عظيمة. قمت ببناء شركة عظيمة. إنها (شركة) هائلة.. تحتوي على بعض من أعظم الأصول العقارية في العالم. والآن يجب أن أمثل أمام قاض مارق”. وفي المقابل قالت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس إن مكتبها مستعد لإثبات قضيته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة الشباب بعد استبعاد قائمة السيف
الرياضة

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة...

الرياضة
لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار في صربيا
غرائب

لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار...

غرائب
مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح
آخر الاخبار

مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح

آخر الاخبار
الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس
السعودية اليوم

الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر
السوق

الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون...

السوق
تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا
السعودية اليوم

تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا

السعودية اليوم
بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا
السعودية اليوم

بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر...

السعودية اليوم
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية
حصاد اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة...

حصاد اليوم