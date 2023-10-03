حظر النشر في قضية اتهام ترامب بالاحتيال

أمر القاضي المسؤول عن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، بحظر النشر في قضية اتهامه بالاحتيال التجاري، بعد أن نشر الرئيس السابق منشورًا مهينًا للمحكمة والعاملين عليها بخاصة القاضي آرثر إنجورون.

قرار حظر النشر

ويواجه الرئيس السابق دونالد ترامب وشركته تهمًا بالاحتيال، فيما صدر أمر قضائي، اليوم الثلاثاء، بمنع النشر في القضية، بعد أن نشر الرئيس السابق منشورًا مهينًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أحد مساعدي القاضي الذي ينظر في قضية ترامب، بحسب موقع “بوليتيكو” الأمريكي.

وشمل قرار حظر النشر في القضية، نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو التحدث علنًا عن أعضاء طاقم محكمة مدينة نيويورك، وفقًا لتقارير بوليتيكو. وبدوره، أصدر القاضي آرثر إنجورون أمر حظر النشر، اليوم الثلاثاء في اليوم الثاني من محاكمة ترامب، التي تتهم فيها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس الرئيس السابق وشركته بتضخيم قيمة أصولهم بشكل احتيالي للحصول على صفقات تجارية أكثر ملاءمة وتعزيز صافي ثروة ترامب.

ترامب يهاجم أعضاء المحكمة

وجاء أمر حظر النشر بعد أن نشر ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي المملوك له Truth Social عن إحدى موظفات إنجورون، التي وصفتها بأنها صديقة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وشارك صورة لها مع المشرع، وتم ربطها بحساب الموظفة عبر إنستجرام.

ويمكن لمحاكمة ترامب المدنية بتهمة الاحتيال، أن توجه ضربة قوية للإمبراطورية العقارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث اتهمته مدعية في ولاية نيويورك بجني أكثر من مليار دولار من خلال الكذب، فيما وصف ترامب القضية بأنها “عملية احتيال”.

محاكمة ترامب بتهمة الاحتيال

تتعلق المحاكمة في قاعة محكمة بوسط مانهاتن باتهامات المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل، وفقًا لوكالة رويترز. وتسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

احتيال وخدعة

وقال ترامب للصحفيين قبل دخول قاعة المحكمة: إن القضية عملية احتيال وخدعة واستمرار لأكبر ملاحقة في كل العصور.

وأضاف: “لدينا شركة عظيمة. قمت ببناء شركة عظيمة. إنها (شركة) هائلة.. تحتوي على بعض من أعظم الأصول العقارية في العالم. والآن يجب أن أمثل أمام قاض مارق”. وفي المقابل قالت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس إن مكتبها مستعد لإثبات قضيته.