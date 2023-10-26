حفل أونلاين لـ محمد عبده وأصالة.. إليك خطوات المشاهدة

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أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، عن حفلة غنائية أونلاين لفنان العرب محمد عبده والفنانة أصالة الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وستكون حصريًّا على تطبيق Webook.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه بمنصة إكس فيديو يبين الخطوات البسيطة التي يجب تطبيقها للاستمتاع بمشاهدة الحفل.
ويتم أولًا تحميل تطبيق ويبوك من هنا وبعدها تسجيل المعلومات ثم تسجيل الاهتمامات لاقتراح الفعاليات المناسبة، ثم الذهاب إلى الشاشة الرئيسية وفي خانة البث الحي يتم اختيار حفلة محمد عبده ثم الضغط على تابع البث الآن.
وتتجه أنظار العالم، تزامنًا مع افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة 2023 في 28 أكتوبر الجاري، صوب العاصمة الرياض التي تشهد مع حفل الافتتاح النزال التاريخي الكبير بين بطل العالم للوزن الثقيل تايسون فيوري، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل “فرانسيس أنجانو”، في مواجهة مُثيرة ومرتقبة تصنف من أغنى المواجهات في التاريخ.
يذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية المهمة كل عام، وبات يستقطب العديد من الزوار والسياح من كافة دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10- 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.
حفلة غنائية أونلاين لفنان العرب محمد عبده والفنانة أصالة…
الليلة الساعة ١٠ مساءا… حصريا على تطبيق Webook 📲…
خطوات بسيطة…طبقوها واستمتعوا بالمشاهدة 👇https://t.co/BHSS9oeUKF#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/cqZeQg01ql
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 26, 2023