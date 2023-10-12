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حقيقة زواج جنى مقداد 

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
حقيقة زواج جنى مقداد 
المواطن - فريق التحرير

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انتشرت أنباء اليوم الخميس حول زواج جنى مقداد، مغنية قناة طيور الجنة وابنة رجل الأعمال خالد مقداد مؤسس القناة.

وسرعان ما انتشرت تلك الأنباء بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، متعجبين من زواج الطفلة التي لا يتجاوز عمرها الـ 15 عامًا.

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زواج جنى مقداد

ولكن لم تنشر جنى مقداد أي منشور يتعلق بخطوبتها أو زواجها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بل كان آخر منشورتها عبر فيسبوك يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعبر إنستجرام نشرت مجموعة من الصور تجمعها بوالدتها، بالإضافة إلى أفراد أسرتها التي لم تعلن زواج طفلتهم جنى.

وبحث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة الأمر، حتى تصدر اسم جنى ترند فيسبوك، وموقع البحث الأشهر جوجل.

جنى والحجاب

ومنذ عام قررت جنى ابنة الإعلامي الأردني خالد مقداد نجمة قناة طيور الجنة الشهيرة ارتداء الحجاب، وجاء ذلك بعد شهرين من بث عائلة جنى مقداد فيديو عبر حسابهم بموقع “يوتيوب” لتشجيع ابنتهم البالغة 13 عامًا على ارتداء الحجاب.

ونشرت جنى، عبر حسابها بموقع وتطبيق “إنستجرام”، أول صورة لها بالحجاب وعلقت: “الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به، وأسأله الثبات، وأرجو منكم حُسن الدعاء”.

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