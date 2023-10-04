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رد ناسا على ما تداولته العديد من مواقع التواصل

حقيقة قطع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
حقيقة قطع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

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نفت حكومة الإمارات، أنباء متداولة عن قطع خدمة الإنترنت عالميًّا خلال أيام، فيما نوهت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن.

حقيقة قطع الإنترنت

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر 2023. وذلك عبر منشور لها موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقًا.

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ونوهت الهيئة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن. ويأتي هذا التعليق ردًّا على ما تداولته العديد من المواقع والأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي حول شائعة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر الجاري.

شائعة وغير صحيحة

من جهته، كشف الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم، بعد تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بانقطاع الإنترنت عن العالم بشكل كامل في 11 أكتوبر المقبل، تزامنًا مع تحذير وكالة ناسا من عاصفة شمسية محتملة.

وقال عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور” المصرية، مساء أمس الثلاثاء: إن انقطاع الإنترنت في 11 أكتوبر المقبل، شائعة وأخبار غير صحيحة.

رد وكالة ناسا

وأضاف أن وكالة ناسا نفت شائعة انقطاع الإنترنت، وكذلك منظمة “آيكان”، المسؤولة عن توزيع عناوين نطاق الإنترنت في العالم.

وأشار إلى أن أكثر من 95% من الإنترنت في العالم ينقل عبر الكابلات البحرية، و5% عبر الموجات من أقمار صناعية وشبكات محمول و«واي فاي».

آثار انقطاع الإنترنت

إذا انقطاع الإنترنت عن العالم تمامًا ولفترة طويلة من الزمن، سيكون له آثار كبيرة ومتعددة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والشخصية، ونستعرض بعض تلك التأثيرات المحتملة:

  • تعطل التجارة الإلكترونية والأنشطة المالية.
  • انقطاع الاتصالات بين أفراد العائلة والأصدقاء.
  • تعطل التعليم والعمل عن بعد.
  • تعطيل أنظمة الملاحة والخدمات اللوجستية.
  • انقطاع الكهرباء في بعض الحالات.
  • زيادة في الجرائم الإلكترونية.

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