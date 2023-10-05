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تنطلق منافساتها بمواجهة ضمك والحزم

حكام مباريات اليوم في افتتاح الجولة التاسعة بدوري روشن

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
حكام مباريات اليوم في افتتاح الجولة التاسعة بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير عبدالرحمن السلطان مباراة ضمك والحزم في افتتاح تاسع جولات دوري روشن، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد المطرودي، الحكم الرابع مشعل الشهري، حكم الفيديو أحمد الرميخاني ويساعده فهد العمري.

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ومن المقرر أن يقود رائد الزهراني مباراة الرياض ضد الشباب، ويساعده عيسى الخيبري وحسن آل سلام، أحمد البركاتي حكمًا رابعًا، محمد الهويش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

نادي الرياض
لاعبو الرياض – المصدر @AlRiyadhFC

ويقود سامي الجريس مباراة التعاون ضد الطائي في دوري روشن، ويساعده عمر الجمل وسعد السبيعي، الحكم الرابع محمد الدقاش، وسيكون عبدالله الخربوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده بدر الشمراني.

ويتولى عبدالصمد بكري إدارة مباراة الاتفاق والفتح، ويساعده محمد وزي وسعد الشبرمي، ومحمد أبوشقارة حكمًا رابعًا، ومحمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مفرح آل حسن.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن قبل الجولة التاسعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 20 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ19 نقطة، يليه النصر برصيد 18 نقطة، ثم الاتفاق بـ17 نقطة، الأهلي بـ16 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع بـ14 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدة، ثم الفيحاء بـ10 نقاط، يليه الخليج والشباب بـ8 نقاط، ضمك بـ7 نقاط، بالتساوي مع الأخدود، الطائي والرياض، ثم أبها بـ6 نقاط، الرائد 4 نقاط، والحزم 3 نقاط.

الهلال - مباراة الهلال ضد نافباخور - الهلال ضد الجبلين
لاعبو الهلال

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