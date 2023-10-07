Icon

ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034 كونها الرائدة في الرياضة العالمية Icon حكام مباريات اليوم في ختام تاسع جولات دوري روشن Icon عبدالرزاق حمدالله يخذل جماهير الاتحاد Icon عارف منتقدًا الإدارة: الاتحاد خسر قبل أن تبدأ المباراة Icon جناح السعودية الأكبر في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة.. يستوحي هويته من جبل طويق Icon إنجاز عمر ندا يعكس المستقبل الكبير للرياضة Icon العصيمي: 6 أمور يحتاجها النصر قبل الشتوية Icon فهد عطيف يحتفل بتوقيع كتابه بمعرض الرياض الدولي للكتاب Icon السعودية: نتابع التطورات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وندعو لوقف التصعيد فوراً Icon مقترحان يقللان الحوادث المرورية ويسهلان مهمة سائقي المركبات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
يدير طاقم تركي لقاء الأخدود والهلال

حكام مباريات اليوم في ختام تاسع جولات دوري روشن

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
حكام مباريات اليوم في ختام تاسع جولات دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير طاقم تحكيم تركي بقيادة خليل ملير، مباراة الأخدود والهلال، ويساعده مصطفى أيسوي وكريم إرسوي، وخالد الأحمري حكمًا رابعًا، وكوراي جينسيرلر حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فيصل القحطاني.

قد يهمّك أيضاً
1000 طائرة درونز تزين سماء معرض الصقور والصيد السعودي

1000 طائرة درونز تزين سماء معرض الصقور والصيد السعودي

أبلغت عن فقدان الهوية الوطنية وعثرت عليها.. ماذا علي أن أفعل؟

أبلغت عن فقدان الهوية الوطنية وعثرت عليها.. ماذا علي أن أفعل؟

تاوامبا مع الأخدود
لاعبو الأخدود – المصدر @ALAKHDOUD

ويدير خالد الطريس، مباراة الوحدة ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي، ويساعده هشام الرفاعي ومحمد العرمطي، وسيكون تركي هشلان حكمًا رابعًا، وفيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده خلف الشمري.

ومن المقرر أن يتولى عبدالله الحربي إدارة مباراة الخليج ضد الرائد، ويساعده محمد العبكري ومحمد الوحيمر، ومحمد الغامدي حكمًا رابعًا، وماجد الشمراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعيد آل مهدي.

الخليج - الخليج ضد الفتح - دوري روشن السعودي
لاعبو الخليج – المصدر spl

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ التعاون في الصدارة برصيد 22 نقطة، يليه الهلال بـ20 نقطة، ثم النصر، الاتحاد والنصر بـ19 نقطة، يليه الفتح بـ17 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق.

ويقع الوحدة في المركز الثامن بـ12 نقطة نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء وضمك، ثم الشباب بـ9 نقاط، يليه الخليج والرياض بـ8 نقاط، يليه الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ4 نقاط، والحزم بـ3 نقاط.

نادي التعاون
لاعبو الفريق – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن

وظائف
جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب محمد عبده
السعودية اليوم

جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على...

السعودية اليوم
الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية
السعودية اليوم

الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات...

السعودية اليوم
جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في السعودية
الرياضة

جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في...

الرياضة
سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد وأجمك
الرياضة

سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد...

الرياضة
3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة
أخبار أمنية

3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في...

أخبار أمنية
يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا
الرياضة

يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج...

الرياضة