حكام مباريات اليوم في ختام تاسع جولات دوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير طاقم تحكيم تركي بقيادة خليل ملير، مباراة الأخدود والهلال، ويساعده مصطفى أيسوي وكريم إرسوي، وخالد الأحمري حكمًا رابعًا، وكوراي جينسيرلر حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فيصل القحطاني.

ويدير خالد الطريس، مباراة الوحدة ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي، ويساعده هشام الرفاعي ومحمد العرمطي، وسيكون تركي هشلان حكمًا رابعًا، وفيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده خلف الشمري.

ومن المقرر أن يتولى عبدالله الحربي إدارة مباراة الخليج ضد الرائد، ويساعده محمد العبكري ومحمد الوحيمر، ومحمد الغامدي حكمًا رابعًا، وماجد الشمراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعيد آل مهدي.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ التعاون في الصدارة برصيد 22 نقطة، يليه الهلال بـ20 نقطة، ثم النصر، الاتحاد والنصر بـ19 نقطة، يليه الفتح بـ17 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق.

ويقع الوحدة في المركز الثامن بـ12 نقطة نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء وضمك، ثم الشباب بـ9 نقاط، يليه الخليج والرياض بـ8 نقاط، يليه الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ4 نقاط، والحزم بـ3 نقاط.