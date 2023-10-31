حكام مباريات اليوم في دور الـ16 بكأس الملك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك.

حكام مواجهات اليوم في كأس الملك

ويتولى سامي الجريس، مسؤولية إدارة مباراة الفتح ضد الشباب في كأس الملك، ويساعده هشام الرفاعي وعبدالعزيز البريه، وسلطان العكيري حكمًا رابعًا، وخالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالرحمن الشمري.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة التعاون ضد الوحدة، للحكم محمد الهويش، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، حكم الفيديو، فيصل البلوي، ويساعده علي العلي.

حكام أجانب لمباريات اليوم

ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم مجري بقيادة تاماس بوجنار، مباراة الفيحاء والاتحاد بكأس الملك، ويساعده بالاز بوزاس وبيتر كوبور، والحكم الرابع فريح الجلعود، وحكم الفيديو، استفان فاد، ويساعده عيسى الخيبري.

ويقود طاقم تحكيم تشيلي بقيادة بيرو مازا، مباراة النصر ضد الاتفاق، ويساعده خوسيه ريتامال وميجيل روتشا، ومحمد الدقاش حكمًا رابعًا، وأنجيلو هيرموسيلا حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

ويدير البرازيلي باولو زانوفيلي، مباراة الأهلي ضد أبها في بطولة كأس الملك، ويساعده نيلتون أوليفيرا وأليكس أنغ، ومحمد البريدي حكمًا رابعًا، ورودولفو توسكي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فيصل القحطاني.