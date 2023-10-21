حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
ويدير طاقم هندوراسي بقيادة هيكتور مارتينيز مباراة النصر وضمك بدوري روشن، ويساعده والتر لوبيز وكريستيان راميريز، والحكم الرابع محمد الغامدي، حكم الفيديو أندري تاركيسو، ويساعده محمد وزي.
ويتولى فريح الجلعود مهمة إدارة مباراة الحزم ضد الرائد، ويساعده محمد الحنفوش وبليغ آل رمضان، وسيكون محمد أبوشقارة حكمًا رابعًا، وعبدالصمد بكري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.
ومن المقرر أن يدير شكري الحنفوش مباراة الشباب ضد الطائي بدوري روشن، ويساعده إبراهيم الدخيل ومحمد الشهري، مشعل الشهري حكمًا رابعًا، وحكم تقنية الفيديو عبدالله الحربي، ويساعده مفرح آل حسن.
ويقود طاقم فنزويلي بقيادة خيسوس فالينزويلا مباراة الأهلي ضد الوحدة، ويساعده خورخي أوريجو وتوليو مورينو، والحكم الرابع خالد الأحمري، وجوان سوتو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده هشام الرفاعي.
على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ26 نقطة، ثم التعاون برصيد 23 نقطة، يليه الاتحاد والفتح بـ20 نقطة، ثم النصر والأهلي بـ19 نقطة، ثم الاتفاق بـ17 نقطة.
ويقع الفيحاء في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه ضمك بـ10 نقاط، ثم الشباب والخليج بـ9 نقاط، الرياض بـ8 نقاط، ثم الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط، والحزم بـ3 نقاط.