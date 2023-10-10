حكم قضائي جديد يورط برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تورط نادي برشلونة الإسباني في قضية جديدة تتعلق برشوة النادي لـ خوسيه إنريكي نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ويواجه برشلونة اتهامات من المدعي العام الإسباني بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى نيجريرا، مقابل الحصول على خدمات استشارية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن فتح تحقيق ضد النادي رسميًا.

رفض طلب برشلونة

وكشفت التقارير أن قاضي التحقيقات ” خواكين أجيري” رفض من إدارة برشلونة طلبًا بخصوص مشاركة النادي كمدعٍ خاص في القضية وأنه ليس مذنبًا لكن تحقيقات القاضي أشارت إلى أن إدارة النادي الكتالوني مذنبة واتُهمت بارتكاب جريمة الرشوة.

وأضاف أجيري: ” هناك مؤشرات تشير إلى تورط إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا فلا يُمكن قبول طلب النادي بتحويله لمدعٍ خاص بدلًا من مذنب”.

وفي أبريل الماضي، كان لابورتا هاجم منافسه ريال مدريد خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمناقشة قضية خوسيه إنريكي نيجريرا.

وقال لابورتا: “بصفتي عضوًا بارزًا في النادي، أردت أن أقدم شرحًا لقضية نيجريرا وأن أعرض الحقائق، رغم أن هذه ليست قضية تتعلق بمجلس الإدارة الحالي، لكننا عانينا من استنتاجات لا تتعلق بالنادي الكتالوني”.

وتابع خلال المؤتمر الصحافي : “لا أعرف ما الذي يدور في رأس تشيفرين، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم انضم إلى الحملة ضد البارشا.. ربما لأن هناك أيضًا مشروع السوبر ليج الذي ندعمه”.