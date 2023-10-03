حل مشكلة تسجيل النقل المدرسي في نظام نور

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يواجه بعض أولياء الأمور مشكلة في تسجيل أبنائهم في منظومة النقل المدرسي عبر نظام نور بالرغم من قدرتهم على تسجيل الدخول إلى النظام لكن لا يمكنهم إضافة الأبناء؛ بسبب عدم تسجيلهم في العنوان الوطني.
ولحل هذه المشكلة يجب التوجه إلى موقع البريد السعودي سبل وتسجيل الدخول إلى العنوان الوطني، ثم اختر تفاصيل العنوان ومن ثم انتقل إلى التابعين واختر إضافة تابع، قم بإضافة بيانات التابع والتي تشمل رقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني ومن ثم تحديد صلة القرابة (ابن ، ابنة .. الخ).
بعد إتمام تلك العملية يمكن بسهولة إتمام إجراءات التسجيل في الخدمة عبر بوابة نظام نور، حيث يتم تسجيل الدخول بحساب ولي الأمر ثم الانتقال إلى القائمة الرئيسية ثم اختر النقل المدرسي، واستكمال إجراءات تسجيل الأبناء وفق الطريقة المعتادة.