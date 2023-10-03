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حل مشكلة تسجيل النقل المدرسي في نظام نور Icon متى موعد حساب المواطن الدفعة 71 ؟ Icon مزايا whatsapp web قد لا تتوفر في واتساب desktop Icon نجاحات الرياضة السعودية تفوق التوقعات بأرقام مليارية وصفقات لن تتكرر Icon تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 22 يسجل 201.18 ريال Icon أرامكو تسعى لتعزيز بصمتها العالمية عبر أولى صفقات الغاز المسال Icon متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت المزايا Icon عمرها 104 أعوام وتنفذ قفزة خطيرة بمظلة Icon عزوف المستهلكين حول العالم عن شراء الألماس والمجوهرات Icon 8 أقسام مفعمة بروح التاريخ عليك زيارتها في المتحف الوطني السعودي Icon

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حل مشكلة تسجيل النقل المدرسي في نظام نور

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
حل مشكلة تسجيل النقل المدرسي في نظام نور
المواطن - فريق التحرير

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يواجه بعض أولياء الأمور مشكلة في تسجيل أبنائهم في منظومة النقل المدرسي عبر نظام نور بالرغم من قدرتهم على تسجيل الدخول إلى النظام لكن لا يمكنهم إضافة الأبناء؛ بسبب عدم تسجيلهم في العنوان الوطني.

تسجيل الطلاب في العنوان الوطني

ولحل هذه المشكلة يجب التوجه إلى موقع البريد السعودي سبل وتسجيل الدخول إلى العنوان الوطني، ثم اختر تفاصيل العنوان ومن ثم انتقل إلى التابعين واختر إضافة تابع، قم بإضافة بيانات التابع والتي تشمل رقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني ومن ثم تحديد صلة القرابة (ابن ، ابنة .. الخ).

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التسجيل في النقل المدرسي

بعد إتمام تلك العملية يمكن بسهولة إتمام إجراءات التسجيل في الخدمة عبر بوابة نظام نور، حيث يتم تسجيل الدخول بحساب ولي الأمر ثم الانتقال إلى القائمة الرئيسية ثم اختر النقل المدرسي، واستكمال إجراءات تسجيل الأبناء وفق الطريقة المعتادة.

 

 

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