حل مشكلة تغيير العنوان الوطني في الضمان الاجتماعي السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونيًا لرعايا 63 دولة المفتاح الأسود مطلق النار في بلجيكا يعترف بقتل 3 سويديين اتصالات ومقابلات محمد بن سلمان تهدف لدعم فلسطين ومنع انتشار الحرب بالمنطقة بلينكن واجه مقاومة شديدة من أقوى الزعماء العرب محمد بن سلمان بشأن غزة تسجيل مواطنة في التأمينات دون علمها وإسقاط أخرى من المعاشات المدد المؤهلة لاستحقاق تعويض ساند 4 إنذارات حمراء من الأرصاد لأهالي مكة وعسير متضررون من مكاتب الاستقدام المخالفة : الغرامة لا تكفي قوافل المساعدات لغزة تصل معبر رفح تمهيداً لعبورها إلى القطاع
يعتبر الاختلاف في العنوان الوطني أحد الأسباب التي تؤدي إلى رفض الأهلية في الضمان الاجتماعي مع ذلك لا يزال بمقدور من يواجه هذه المشكلة حلها في خطوات بسيطة.
ويهدف التسجيل في العنوان الوطني إلى توفير آلية موحدة وسهلة لتحديد العناوين حيث يتم استلام العديد من المعاملات والمستندات من الجهات الحكومية عبر هذا العنوان، كما أن فتح حسابات في البنوك أو التسجيل في العديد من الخدمات والتطبيقات تستوجب امتلاك العنوان الوطني.
وفي حال عدم تطابق العنوان الوطني في بيانات الضمان الاجتماعي مع بيانات العنوان الوطني، المسجل لدى البريد السعودي أو أبشر، يتم حل المشكلة من خلال إرفاق إثبات العنوان الوطني مع عقد الإيجار الموثق من منصة إيجار ثم التقدم باعتراض على عدم الأهلية.
يجب أن يكون العنوان مسجلًا لدى البريد السعودي وهذا يتم من خلال الخطوات التالية: