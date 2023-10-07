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حل مشكلة عدم ظهور الصكوك في تطبيق توكلنا

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
حل مشكلة عدم ظهور الصكوك في تطبيق توكلنا
المواطن - فريق التحرير

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كشف تطبيق توكلنا عن إجراء ضروري القيام به في حال عدم ظهور الصكوك في النسخة المستخدمة من التطبيق لدى بعض الأشخاص.

تحديث تطبيق توكلنا

وتلقى حساب خدمة المستفيدين في التطبيق عبر منصة إكس سؤالاً من أحد المستفيدين يشتكي فيه من عدم ظهور الصكوك ويبحث عن الحل.

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وردت خدمة المستفيدين عليه بالقول: نأمل التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار والنقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية من خلا الدخول إلى حسابي ثم النقر على تحديث البيانات.

استعراض بيانات الصكوك الموثقة

ويمكن استعراض بيانات الصكوك الموثقة عبر تطبيق توكلنا بهذه الخطوات البسيطة:

1- الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات اختيار لوحة البيانات.

2- الدخول إلى خدمة صكوكي، تظهر للمستخدم جميع الصكوك المسجلة لديه.

3- اختيار الصك المراد استعراضه لتظهر جميع التفاصيل المتعلقة به، مثل المعلومات الشخصية، توقيع الموثق، وتفاصيل الصك نفسه.

4- يمكن حفظ وثيقة الصك ومشاركتها، من خلال أيقونة المشاركة أعلى الصفحة واختيار الإجراء المناسب.

التسجيل في توكلنا خدمات

وكان تطبيق توكلنا حدد في وقت سابق، خطوات التسجيل في “توكلنا خدمات”، مؤكدًا أهمية تحديث التطبيق للاستفادة من الخدمات على الوجه الأمثل.

وتشمل خطوات التسجيل في توكلنا خدمات ما يلي:

– تسجيل الدخول في توكلنا والتأكد من تحميل تطبيق توكلنا خدمات والضغط على خيار الانتقال.

– الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية.

– تم تسجيل الدخول في توكلنا خدمات.

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