حماة رئيس وزراء إسكتلندا عالقة في غزة وتستغيث: لا كهرباء أو ماء

قالت والدة زوجة رئيس وزراء إسكتلندا، حمزة يوسف: إنها عالقة في غزة أثناء زيارتها لعائلتها.

كشفت والدة زوجة “يوسف”، في مقطع فيديو، أنها حاليًّا في دير البلح مع عائلة زوجها وأحفادها وليس لديهم كهرباء أو ماء، والطعام الذي لديهم قليل.

وتابعت أن الطعام القليل سيفسد لأنه لا يوجد كهرباء، موضحةً أن معها 4 أحفاد في المنزل واليوم يصادف عيد ميلاد توأم يبلغ من العمر 9 سنوات.

وناشدت العالم أن يساعد الفلسطينيين.

حصار في غزة

وقبل أيام قال رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف: إن والدي زوجته محاصران في قطاع غزة، منذ السبت.

يذكر أن يوسف متزوج من الفلسطينية نادية النكلة، وكان والداها اللذان يعيشان في دندي بشمال شرق إسكتلندا يزوران عائلتهما في غزة عندما وقعت الأحداث الأخيرة.

وقال يوسف للصحافيين: “كانوا في زيارة في غزة وأخشى أنهم محاصرون حاليًّا”.

وقال يوسف الذي أصبح في مارس أول رئيس حكومة مسلم في أوروبا الغربية: إن السلطات الإسرائيلية طلبت من والدي زوجته المغادرة لكنها لم تضمن لهما المرور الآمن.

وقال: “نحن بصراحة، ليلة بعد ليلة، ويومًا بعد يوم، في وضع لا نعرف معه إذا كانت حماتي وحماي اللذان لا علاقة لهما، مثل معظم سكان غزة، سواء بحماس أو بأي هجوم إرهابي.. سيبقيان أحياء حتى صباح اليوم التالي أم لا”.

وأضاف: “لا نستطيع النوم. نحن نراقب هواتفنا باستمرار”.