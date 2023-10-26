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بعد تعرضه للانتقادات هذا الموسم

حمدالله ضحية أفكار نونو سانتو !

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
حمدالله ضحية أفكار نونو سانتو !
المواطن - فريق التحرير

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علق المدرب الجزائري نور الدين بن ذكري، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بضمك، على وضع المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد.

وقال ابن ذكري في تصريحات تلفزيونية: “حمدالله ضحية أفكار المدرب نونو سانتو الهجومية مع الاتحاد”.

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وأضاف مدرب ضمك السابق: “العميد يلعب بدون أطراف حيث يعتمد في طريقة لعبه على بنزيما واللاعب المغربي كمهاجم صريح ومن خلفه صانع لعب وهذا يقلل من خطورة اللاعب المغربي”.

يذكر أن العديد من جماهير نادي الاتحاد كانت طالبت برحيل النجم المغربي بسبب تراجع مستواه التهديفي.

وكان النجم المغربي انضم لنادي الاتحاد في يناير 2022 قادمًا من النصر كصفقة انتقال حر.

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