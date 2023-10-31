حمدالله يمنح الاتحاد التقدم ضد الفيحاء بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الاتحاد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم العميد بهدف دون رد.

حمدالله يهز الشباك مبكرًا

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الاتحاد المقامة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بشكل سريع، ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط.

وتلقى حمدالله تمريرة مميزة من رومارينيو، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة بقوة لتهز الشباك، وأشعل الهدف المبكر المباراة، حيث ضغط الفريقان بقوة، بحثًا عن هدف جديد، وسط أفضلية نسبية للعميد.

وكاد حمدالله أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 16 بعد تمريرة من كريم بنزيما، إلا أنه أهدر الفرصة، لتستمر المحاولات، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفيحاء ضد الاتحاد بهدف دون رد.

الفيحاء والاتحاد في الكأس

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد نجح في الفوز على الرياض بنتيجة 2\1، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما صعد العميد بصعوبة بعد تجاوز عقبة الخلود بركلات الترجيح.