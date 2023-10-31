حمدالله يمنح الاتحاد التقدم ضد الفيحاء بالشوط الأول السلبية تحسم الشوط الأول بين النصر والاتفاق عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا كاراسكو يقود الشباب للتأهل لربع نهائي كأس الملك أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة الاتفاق يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي وكوايسون حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين مباراة الفتح والشباب إلى الأشواط الإضافية التعاون يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك شاهد.. اكتمال أعمال تثبيت آخر هلال في مآذن المسجد الحرام
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الاتحاد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم العميد بهدف دون رد.
وبدأت مباراة الفيحاء ضد الاتحاد المقامة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بشكل سريع، ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط.
وتلقى حمدالله تمريرة مميزة من رومارينيو، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة بقوة لتهز الشباك، وأشعل الهدف المبكر المباراة، حيث ضغط الفريقان بقوة، بحثًا عن هدف جديد، وسط أفضلية نسبية للعميد.
وكاد حمدالله أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 16 بعد تمريرة من كريم بنزيما، إلا أنه أهدر الفرصة، لتستمر المحاولات، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفيحاء ضد الاتحاد بهدف دون رد.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد نجح في الفوز على الرياض بنتيجة 2\1، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما صعد العميد بصعوبة بعد تجاوز عقبة الخلود بركلات الترجيح.