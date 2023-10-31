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ضمن منافسات دور الـ16

حمدالله يمنح الاتحاد التقدم ضد الفيحاء بالشوط الأول

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
حمدالله يمنح الاتحاد التقدم ضد الفيحاء بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الاتحاد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم العميد بهدف دون رد.

حمدالله يهز الشباك مبكرًا

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الاتحاد المقامة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بشكل سريع، ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط.

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لحظة صدام مروعة بين راكب أمواج وحوت في وسط البحر

الاتحاد والفيحاء في كأس الملك
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

وتلقى حمدالله تمريرة مميزة من رومارينيو، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة بقوة لتهز الشباك، وأشعل الهدف المبكر المباراة، حيث ضغط الفريقان بقوة، بحثًا عن هدف جديد، وسط أفضلية نسبية للعميد.

الاتحاد والفيحاء في كأس الملك
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

وكاد حمدالله أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 16 بعد تمريرة من كريم بنزيما، إلا أنه أهدر الفرصة، لتستمر المحاولات، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفيحاء ضد الاتحاد بهدف دون رد.

الاتحاد ضد الفيحاء
لاعبو العميد – المصدر @KingCupSA

الفيحاء والاتحاد في الكأس

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد نجح في الفوز على الرياض بنتيجة 2\1، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما صعد العميد بصعوبة بعد تجاوز عقبة الخلود بركلات الترجيح.

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