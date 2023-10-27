Icon

مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق Icon سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي Icon الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي Icon حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي Icon بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي Icon ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال Icon أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة Icon موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي Icon بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام Icon سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تراجع النتائج بدوري روشن

حمد الصنيع: نزيف النقاط في الاتحاد لن يُعالج إلا فنيًا

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
حمد الصنيع: نزيف النقاط في الاتحاد لن يُعالج إلا فنيًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمنى الناقد الرياضي حمد الصنيع، تعديل الأوضاع في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سريعًا، خاصة أنه يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الصنيع يُعلق على تراجع الاتحاد

وقال حمد الصنيع: “نزيف النقاط في الاتحاد بالدوري في آخر 4 مباريات (3 تعادلات وهزيمة)، برغم أي ظروف موجودة لا يمكن علاجه إلا فنياً قبل كل شيء”.

قد يهمّك أيضاً
مندوب السعودية بالأمم المتحدة: ندين استهداف المدنيين ونرفض تهجيرهم من غزة

مندوب السعودية بالأمم المتحدة: ندين استهداف المدنيين ونرفض تهجيرهم من غزة

استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة

استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة

وتابع عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “قناعات يجب أن تتغير؛ وقد يحتاج إلى صدمة وتضحية، المهم ألا يكون الضحية الاتحاد، ولا تكون الصدمة بالنتائج”.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

وأضاف الصنيع: “وقبل كل هذا يجب توضيح الخلل لمعالجته، لأن الاستمرار بنفس الطريقة والأسلوب لن يصل إلى نتائج أفضل.. مشاركة مهمة بعد شهر تقريبًا والإعداد لها بشكل جيد لا يسير بالشكل المطلوب”.

واختتم الصنيع حديثه عن العميد، قائلًا: “أتمنى أن يكون هناك (فعل) وخطوات واضحة، لأن تأخرها وتأخيرها سيقود إلى (ردة فعل) وحلول مؤقتة فقط”.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

معاناة الاتحاد بدوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي خلال آخر 4 جولات، حيث فشل في تحقيق أي فوز، وتعادل في 3 مباريات، وخسر ديربي جدة ضد الأهلي.

وفقد العميد صدارة دوري روشن السعودي، وتراجع إلى المركز الخامس برصيد 21 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، وتعادل 3 مرات، وخسر مرتين، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، واستقبل 9 أهداف.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4...

وظائف
المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام
السعودية اليوم

المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف...

السعودية اليوم
الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك
آخر الاخبار

الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس...

آخر الاخبار
فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة الرياض
السعودية اليوم

فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني
السعودية اليوم

ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني

السعودية اليوم
أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة
تكنولوجيا

أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف...

تكنولوجيا
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة...

الرياضة